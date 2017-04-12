Як ви вважаєте, що треба робити з рекламними щитами, які заполонили Київ? - опитування УНІАН

Чиновники з команди столичного мера Віталія Кличка якось дивно «борються» з операторами зовнішньої реклами в Києві. Когось зрізають, когось залишають стояти. Пропозиції бізнесу щодо виведення ринку з тіні та скорочення площ більш ніж на 50% ігнорують. При цьому бюджет міста втрачає сотні мільйонів гривень, за які кожен рік можна було побудувати нові дороги або сучасну школу з басейном.

Тож УНІАН вирішив дізнатися вашу точку зору: як ви вважаєте, що треба робити з рекламними щитами, які заполонили Київ?