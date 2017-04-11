Кличко з послом Японії висадили сакури біля Національної опери

​Мер Києва Віталій Кличко на запрошення Посольства Японії в Україні взяв участь в акції із висадження сакур біля Національної опери України.

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«2017-й рік оголошений роком Японії в Україні. Багато років співпраці між нашими країнами, між містами-побратимами – Києвом і Кіото. І я сподіваюся, ця співпраця і наша дружба триватимуть і розвиватимуться. Сакура є символом Японії. І я з великим задоволенням приєднуюсь сьогодні до висадження цих красивих дерев у центрі Києва», – зазначив Віталій Кличко.

У свою чергу Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Шігекі Сумі зауважив, що з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Японією та Україною Посольство розпочинає кампанію із висадження дерев сакури у всій Україні.

«Мені приємно, що ми у такий спосіб сьогодні святкуємо Рік Японії в Україні і висаджуємо у Києві сакуру. У всій Україні цього року ми плануємо висадити близько 2500 дерев сакур», – зазначив Шігекі Сумі.

Посол також зауважив, що цього року відбудеться візит до Києва мера Кіото.

«Дуже добре, що мер Кіото відвідає наше місто. Ми вже готуємось до його приїзду і разом відкриємо оновлений парк Кіото», – додав Віталій Кличко.

У Києві цього року висадять понад 100 сакур: на Володимирській гірці, біля Золотих воріт, у Маріїнському парку, парку «Наталка», парку Кіото, на Пейзажній алеї, на території Київського хореографічного училища та Київського політехнічого університету, в ботсаду ім. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.