За два тижні в Києві демонтували 236 незаконних газових заправок - Кличко

У Києві залишилося 55 незаконно встановлених автогазозаправних пунктів, які столичні служби демонтують найближчим часом. Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час інспекції демонтажу незаконного автогазозаправного пункту на вул. Григоренка.

«За два останніх тижні в Києві демонтували 236 незаконно встановлених газових заправок. Хочу зазначити, що за оцінками експертів минулого року такі заправки реалізували 126 тис. тонн або 70% від загального обсягу реалізації скрапленого газу. А бюджет Києва та країни недоотримали через це понад 500 млн грн», – наголосив мер.

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Віталій Кличко зауважив, що заправка на вулиці Григоренка, яку демонтовували столичні служби, розміщена на землі, яку відвели для парковки.

«Представник власника щойно сама підтвердила, що цільове призначення землі – зона паркування, але як бачимо, вона використовується як заправка», – наголосив міський голова.

Віталій Кличко зазначив, що в разі аварійної ситуації на газовій заправці радіус дії вибуху може сягати півкілометра.

«Минулого року стався вибух на одному з таких об’єктів. На щастя, обійшлося без жертв. Наше завдання – зробити так, аби небезпечні об’єкти не з’являлися там, де їх не повинно бути. Такі заправки несуть потенційну загрозу для мешканців навколишніх будинків, адже вони розміщені надто близько до житлових будинків, без дозволів адміністрації і відповідних служб», – підкреслив Віталій Кличко.

Зараз таких заправок у Києві залишилося 55 і вони будуть демонтовані найближчим часом.

«Сьогодні ми також здійснюємо черговий демонтаж такого об’єкту. Ми повинні навести лад у цій сфері і зробити все, аби бізнес працював у правовому руслі», – наголосив міський голова.

Як повідомлялося, до 20 квітня у столиці не лишиться жодної незаконної газової заправки.