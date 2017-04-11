У Києві проспекту Перемоги хочуть повернути стару назву

Проспект Перемоги в Києві планують перейменувати на Брест-Литовський. Проект цього рішення опубліковано на сайті Київради.

"Перейменувати проспект Перемоги у Шевченківському, Святошинському та Солом'янському районах на Брест-Литовський проспект", - йдеться у документі.

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Наразі документ перебуває на розгляді двох комісій Київської міської ради.

Проспект Перемоги відомий з першої половини XIX століття як Житомирське й Києво-Брестське шосе. Із кінця XIX століття, від початку його забудови, мав назву Брест-Литовське шосе, з 1964 року — Брест-Литовський проспект. Сучасна назва — з 1985 року.

Як повідомляв УНІАН, у Київській міській раді з'явилася ідея перейменувати станцію метро "Петрівка" на "Почайну".