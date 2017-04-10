Кличко оглянув покажчики адрес нового зразка у Києві

Мер Києва Віталій Кличко провів виїзну нараду та оглянув покажчики адрес нового зразка, розміщені в одному з кварталів Печерського району в рамках пілотного проекту, повідомляє прес-служба КМДА.

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«Ми тестуємо новий вид табличок, який відповідає сучасним вимогам: чіткі, контрастні, білі написи на темно-синьому фоні з англійською транслітерацією, щоби гості нашого міста – іноземці – також мали можливість прочитати назви вулиць. Протягом тижня ці таблички в рамках пілотного проекту будуть встановлені на будинках кварталу в Печерському районі і протягом місяця ми чекатимемо зворотної реакції від мешканців цього кварталу, наскільки нові таблички зручні. Хочемо почути думку киян щодо, можливо і невеличких, але важливих змін для розвитку туристичного потенціалу нашого міста», – зазначив Віталій Кличко.

Мер також підкреслив, що всі покажчики адрес у Києві мають бути приведені до єдиного зразка.

Проект табличок місто розробило спільно з громадськістю. Пілот буде впроваджено в частині Печерського району столиці.