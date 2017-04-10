У КМДА заявили, що до 20 квітня у столиці не лишиться жодної незаконної газової заправки

Відповідно до списку, який зареєстрований Департаментом міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА і є у вільному доступі, на території міста залишилося 55 нелегально розміщених об’єктів. Про це під час щотижневого брифінгу розповів керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

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«За період із 25 березня до 10 квітня цього року в столиці демонтовано 236 незаконних автогазозаправних пункти, із них: 205 самодемонтовано власниками та 31 об’єкт демонтовано силами міста. Останні 55 незаконних заправних пункти ми плануємо демонтувати протягом 10 днів», – повідомив Володимир Бондаренко.

Із початку року силами міста спільно з Прокуратурою міста Києва демонтовано 93 незаконні АГЗП, а самодемонтовано власниками – 205 об’єктів.

Як зазначив керівник апарату КМДА, об’єкти, що залишилися, є найбільш безпечними, оскільки найнебезпечніші АГЗП були пріоритетними в демонтажі.

Нагадаємо, що всі демонтовані автогазозаправні пункти були встановлені з порушеннями безпеки, без дотримання норм законодавства та несли пряму загрозу життю та здоров’ю киян.