У Києві поліція посилила заходи безпеки

Поліція сьогодні, 9 квітня, посилила заходи безпеки для недопущення порушень громадського порядку під час проведення 7-го Київського міжнародного півмарафону біля Контрактової площі.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

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Зазначається, що до охорони правопорядку буде залучено понад 140 працівників структурних підрозділів органів внутрішніх справ.

Працівники поліції закликають учасників заходів, киян та гостей столиці не порушувати правопорядок та дотримуватись встановлених правил поведінки у громадських місцях.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з проведенням у столиці Київського міжнародного півмарафону, що об’єднає близько 9 тисяч учасників із 50 країн світу, на деяких вулицях і мостах міста буде обмежено рух транспорту.