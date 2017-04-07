Київрада просить Раду, Кабмін та СБУ терміново вирішити проблему арешту рахунків метрополітену

Столичний метрополітен звернувся до Державної виконавчої служби з заявою щодо зняття арешту зарплатного рахунку підприємства. Така ситуація може спричинити соціальну напругу в колективі, повідомляють у прес-службі столичного метро.

Як нагадують у прес-службі метрополітену, 16 березня рахунки підземки були заблоковані відповідно до рішення Київського апеляційного господарчого суду. Останній зобов’язав виплатити компанії «Укррослізинг» майже 2 мільярди гривень по договору від 2009 року на поставку 100 лізингових вагонів.

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Київський метрополітен подав касаційну скаргу на дане рішення. Однак засідання по справі ще не призначено. Також за ініціативою міського голови Київрада звернулася до Верховної Ради, Кабінету Міністрів та СБУ, щоб ініціювати розгляд питання боргу на РНБО, оскільки ситуація, що склалася, може загрожувати зупинкою столичного метро.

"Міська влада робить все можливе для недопущення транспортного колапсу в місті та очікує на можливість введення санкцій відносно компанії «Укррослізинг», а також унеможливлення безпідставного списання коштів з рахунків комунального підприємства. Водночас столичний метрополітен попри труднощі наразі працює в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше у КМДА заявляли, що не допустять зупинки столичного метрополітену.