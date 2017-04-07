Віталій Кличко взяв участь у відкритті третього щорічного круглого столу міських голів

Київський міський голова Віталій Кличко разом із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом і послом Канади Романом Ващуком взяв участь у відкритті третього щорічного круглого столу міських голів, який організував Міжнародний республіканський інститут.

«Місцева влада найбільш наближена до людей і відчуває всі зміни, які відбуваються навколо. Ми усі отримали у спадок від Радянського Союзу систему управління, яка занадто неефективна, негнучка та корупційна. Тому ключовим завданням є забезпечити прозорість та відкритість процесів управління», – зазначив Віталій Кличко.

Він зауважив, що заходи з реформування, які здійснюються зараз, лише з часом дадуть відчутний результат.

«Зменшити борг міста з 24 до 13,5 млрд грн – майже вдвічі у цих складних умовах – це оздоровлення економіки. Збільшення надходжень у бюджет на 30%, інвестиції в медицину, освіту, інфраструктуру – це теж оздоровлення. Потрібен ще деякий час, щоб люди по-справжньому відчули зміни», – наголосив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що реформа децентралізації має бути більш ефективною.

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«На жаль, ті процеси, які відбуваються, ще не набрали необхідної динаміки та не в повній мірі відповідають потребам міст. Ми досі не маємо права регулювати паркування, а це мільярди гривень, втрачені бюджетами, особливо у великих містах. Досі немає закону про муніципальну поліцію, а безпека ж є однією із найбільших потреб мешканців. Досі міста не можуть повністю розпоряджатися залученими коштами. Усі ці питання потрібно вирішувати спільно. І як голова Асоціації міст України завжди готовий спілкуватися та ділися досвідом перетворень, які відбуваються в Києві».

Мер також закликав своїх колег уважно прислухатися до критики з боку громади та робити висновки.

«Будь-яка критика дає додаткову мотивацію поліпшити свою роботу та бачити речі, де потрібно об’єднати зусилля, щоб результати були набагато кращими та люди відчували їх», – підкреслив мер Києва.