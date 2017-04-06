У Києві запустили процедуру відкликання Кличка з посади мера - ЗМІ

Вчора в Українському домі при відбулися збори активістів столиці, на якому була розпочата процедура відкликання з посади мера Віталія Кличка. За підсумками зборів, 428 членів територіальної громади Києва висловилися за дострокове припинення повноважень міського голови Віталія Кличка. Про це повідомляє "112 Україна".

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На даний момент ініціативна група провела приготування до початку збору підписів за відкликання мера. Наступним кроком після збору необхідної кількості майже 393 000 підписів за відкликання мера Києва, стане подача відповідної заяви в Київську міську ТВК з її подальшою перевіркою підписів і прийняттям рішення про відкликання мера Києва. За таким сценарієм вибори нового мера Києва можуть відбутися вже в листопаді-грудні поточного року.

На думку представника активістів, лідера об'єднання «Сила Громади» Андрія Карпенка, «бездіяльність Віталія Кличка, його невдале керування Києвом, байдужість до проблем міста та думки громадськості перейшли всі межі», що і призвело до такого прецеденту, як ініціатива збору підписів за відкликання мера.

Довідка: Згідно із законом України «Про місцеве самоврядування», процедуру відкликання міського голови та дострокового припинення його повноважень можуть ініціювати виборці, які беруть участь у виборах і вибирають столичного мера. Порядок такої народної ініціативи передбачений статтею 79 Закону.