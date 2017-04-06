Протест маршрутників у Києві показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)

18:37, 06 квітня 2017
Київ
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Маршрутники перекрили частину пл. Лесі Українки.

Автоперевізники, які влаштували акцію протесту біля Київської обладміністрації, 6 квітня перекрили частину площі Лесі Українки.

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Фото своєрідної блокади, зроблені з висоти пташиного польоту, опубліковані на Facebook-сторінці AirDreamsUa.

"Водії маршрутних таксі продовжують протести й заблокували рух тролейбусів та іншого транспорту, зайнявши дві крайні праві смуги для руху на площі Лесі Українки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня вранці десятки маршрутних таксі заблокували територію біля будівлі Київської облдержадміністрації на площі Лесі Українки. Водії вимагали від влади не знижувати плату за проїзд.

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Теги: #протест#маршрутники