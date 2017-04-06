Німецька делегація приїхала до Києва обговорити варіанти добудови Подільсько-Воскресенського мосту

Мер Києва Віталій Кличко разом із Федеральним міністром транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Олександром Добриндтом і державним секретарем міністерства Райнером Бомбою оглянули Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, передає прес-служба КМДА.

«Я дуже радий, що німецька урядова делегація сьогодні тут. Вони приїхали на один день до Києва, щоб обговорити варіанти втілення проекту добудови Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Це означає, що є великий інтерес до цього проекту, – зазначив Віталій Кличко. – У нас є налаштованість втілити цей проект і ми використаємо всі можливості для того, щоби спільними зусиллями у найближчі роки цей міст добудувати і ввести в експлуатацію», – наголосив Віталій Кличко.

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Він зауважив, що німецький уряд виділив 200 тис. євро, щоби зробити експертну оцінку стану об’єкту.

«Сьогодні експертна оцінка вже готова і німецька сторона її представить. Наскільки я знаю, висновки позитивні і ми розраховуємо, що за допомогою наших німецьких партнерів ми добудуємо цей міст, який зводять вже майже 40 років. Я взяв на себе зобов’язання добудувати Подільсько-Воскресенський мостовий перехід і поліпшити в столиці транспортне сполучення між Лівим і Правим берегами Дніпра», – зазначив Віталій Кличко.

Він зауважив, що мости у Києві перевантажені, деякі на 130%, і відкриття Подільсько-Воскресенського мосту дасть можливість поліпшити транспортне сполучення, а згодом провести метро на Троєщину, на яке вже багато років чекають кияни.

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У свою чергу, Олександр Добриндт у коментарі журналістам заявив, що німецька сторона завершила оцінку проекту та передасть Києву її результати.

«Мер Києва і міністерство, яке я очолюю, домовилися, що проведемо експертну оцінку стану цього мосту – як статичних споруд, так і можливостей подальшого будівництва. Сьогодні ми передамо результати дослідження місту Києву. Попередньо можу сказати, що експертні висновки позитивні. Це все дозволить продовжити будівництво. Зараз обидві сторони мають докласти зусилля, щоб знайти фінансування для добудови мосту. Можу сказати, що Німеччина має дуже велику зацікавленість, щоб Київ розвивався та був успішним містом», – наголосив німецький міністр.

За його словами, вартість завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту складає близько 350 млн євро.

Олександр Добриндт подякував Віталієві Кличку за мотивацію та зусилля, які він докладає для завершення важливого для української столиці будівництва.