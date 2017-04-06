Пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, астмою та діабетом 2-го типу отримуватимуть ліки безкоштовно - КМДА

Відтепер у столиці пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом 2 типу отримуватимуть ліки безкоштовно. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він розповів, що столиця готова до реалізації державної програми «Доступні ліки», мета якої – забезпечення кожного громадянина України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість його життя та попередять важкі ускладнення хронічної хвороби.

Програма «Доступні ліки» надає можливість кожному українцю отримати безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, діабет 2 типу.

«Механізм роботи програми наступний: держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною, виробник (дистриб’ютор) якого подав заявку на участь в програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт отримає безкоштовно. Препарат, ціна на який не перевищує граничну оптово-відпускну ціну, пацієнт може отримати, доплативши лише різницю між розміром відшкодування за упаковку та фактичною ціною препарату. Ціну, яку повністю відшкодовує держава, встановив уряд після того, як її визначило Міністерство охорони здоров’я шляхом порівняння ціни на аналогічні міжнародні непатентовані назви у 5 сусідніх країнах України – Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії», – розповів Микола Поворозник.

За його словами, препарати за Програмою можна отримати в 54-х аптеках мережі комунальних аптек «Фармація». У стадії підписання договори ще з кількома аптечними мережами, що виявили бажання прийняти участь у Програмі.

У Департаменті охорони здоров’я повідомили, що для отримання препаратів за програмою «Доступні ліки» необхідно звернутись до лікаря, отримати виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки та одержати ліки.

Перелік лікарських засобів, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», можна знайти у Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, на сайті Міністерства охорони здоров’я.