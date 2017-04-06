У КМДА вирішили заборонити голосування за петиції з поштових адрес російських доменів

Заступник міського голови Києва Володимир Прокопів доручив заборонити голосування за петиції із поштових адрес російських доменів.

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Як повідомили у прес-службі Київської міської ради, про це Прокопів заявив на пленарному засіданні міськради.

За його словами, технічна служба автоматично блокуватиме голосування на сервісі електронних петицій із поштових адрес на доменах: @mail.ru, @list.ru, @bk.ru, @inbox.ru.

Як пояснив Прокопів, таке рішення пов’язано з тим, що саме з цих доменів виявлено найбільшу кількість автоматичного введення інформації. “Зважаючи на спрощену процедуру реєстрації поштових скриньок на даному домені та враховуючи ситуацію на сході країни, міською владою прийнято рішення про автоматичне блокування та недопущення до голосування на сервісі електронних петицій з поштових адрес на російських доменах», - сказав він і додав: «Яскравим прикладом саме таких фальсифікацій є голосування за петицію “Про винесення заводу “Фанплит” за межі міста Києва”. Під час перевірки голосування за цю петицію було виявлено та відраховано майже чотири тисячі голосів за ознакою використання автоматичних засобів”

Він також зазначив, що саме з російських доменів технічна служба виявляє різні критерії “накрутки голосів”. Йдеться, зокрема, про поштові адреси, імена яких створені автоматичними генераторами імен, голосування понад 30-40 разів з однієї IP-адреси, голосування за рівномірними проміжками часу тощо.

“Щоб унеможливити фальсифікацію при голосуванні за петиції, ми вирішили автоматично блокувати голосування на сервісі е-звернень із поштових адрес на російських доменах”, - резюмував Прокопів.