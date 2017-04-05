3D-шоу, тиждень сучасного мистецтва та розважальні локації: в КМДА розповіли про розваги для гостей "Євробачення"

На «Євробачення» на гостей чекають 3D-mapping-show, розважальні локації, «Kyiv art week» і багато інших цікавинок. Про це розповів заступник голови КМДА Олексій Резніков. Також, за його словами, всі роботи в рамках підготовки до «Євробачення» будуть виконані в строки.

«Усі роботи, заплановані до «Євробачення», будуть завершені в строк. Вони визначені в розпорядженні КМДА (№ 1261 від 09.12.2016) і ми рухаємось за планом. Окрім того, ми готуємо багато цікавинок для киян і гостей міста. Офіційними локаціями місто не займається, проте будуть організовані розважальні зони на Софійській, Троїцькій, Контрактовій, Поштовій площах, у Національному історико-архітектурному заповіднику «Київська фортеця». Також буде проведено тиждень сучасного мистецтва «Kyiv art week» і показ 3D-mapping-show», – розповів Олексій Резніков.

За його словами, в Києві 19,3 тисяч місць у готелях 3-5 зірок і близько 2 тисяч місць у хостелах, 2,5 тисяч – в готелях поруч із Києвом. Упродовж двох тижнів очікується 20 тисяч іноземних туристів та в 2-3 рази більше внутрішніх, на яких чекає різноманітна розважальна програма.

Він зазначив, що родзинкою локації на Софійській площі стане сцена, прикрашена дзеркальними конструктивами і оснащена великим екраном, розміщеним у перспективі в 90 градусів, завдяки чому збільшується кут огляду. Фан-містечко буде розділене на культурно-мистецьку та інформаційно-довідкову зони, зону відпочинку, розваг, фуд-корти, фотозону.

На Троїцькій площі пройде презентація кращих зразків національної музики, сучасних творів музичного та театрального мистецтва, ознайомлення киян і гостей міста з унікальною українською культурою. Концерти класичної музики за участю оркестру театру оперети, виступи джазових музикантів і народних колективів. Тут будуть фуд-корти, майстер-класи, виставки-продажі, дитячі розваги, фотозони, туристичний інформаційний центр.

«На Контрактовій площі буде Культурно-мистецький проект «Feel Ukraine» – «Відчуй Україну». В облаштуванні майданчиків і всіх його зон будуть використані мотиви української вишивки. Кожен день буде присвячений окремій темі: день джазу, день майстрів, день української літератури, день образотворчого мистецтва, день костюма і прикрас тощо. Окрім виступів артистів будуть проходити виставки та майстер-класи, які будуть супроводжуватися відеофільмами на екранах сцени. Працюватиме велика дитяча зона, в якій постійно відбуватимуться активності. У рамках роботи розважальної зони проходитиме фестиваль «У пошуках made in Ukraine», – розповів Олексій Резніков.

За його словами, на Поштовій площі реалізовується культурно-мистецький проект «Євробачення: Ретроспектива».

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«У Національному історико-архітектурному заповіднику «Київська фортеця» буде розважальна зона «Перший київський пленер «Kyiv art fort 2017». Головна ідея проекту – використання оборонної споруди для формування мирної художньої платформи. Вдень споруди працюватимуть «всередині», формуючи унікальний арт-простір для виставок, презентацій і зустрічей. Увечері – «назовні» – як сферичні екрани. Запланована зустріч громадських і культурних діячів із бійцями АТО, які знаходяться на лікуванні та реабілітації в Головному військовому клінічному госпіталі. У день святкування Дня Європи пройде благодійна виставка-аукціон на підтримку поранених бійців АТО», – поінформував заступник голови КМДА.

Також, гості «Євробачення-2017» зможуть відвідати тиждень сучасного мистецтва «Kyiv art week». У рамках тижня заплановано участь 6 музеїв, понад 20 галерей України та інших країн.

Також у «Kyiv art week» будуть задіяні: платформа культурних ініціатив «Ізоляція», бізнес-центр «Торонто-Київ», Інститут проблем сучасного мистецтва та інші. Підтверджено участь у фестивалі fashion-блоку, який буде координувати Ukrainian Fashiоn Week.

«Окрім того, заплановано культурно-мистецький проект показу 3D-mapping-show «Kiyv Light Fest» – міжнародний фестиваль світла і медіа-арту. Питання локацій фестивалю ще узгоджується, серед можливих варіантів – Контрактова, Поштова, Михайлівська площі, парк Кіото», – розповів Олексій Резніков.