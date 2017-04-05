Цього року на ремонт дворів у Києві виділять 100 мільйонів

​На ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій Київрада планує виділити 100 млн грн.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час виїзної інспекції із главами районів.

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Мер оглянув капітально відремонтований двір за адресою вул. Будівельників, 27, 27-А, 29, який виконали у вересні 2016 року. Вартість ремонту склала близько 490 тис. грн. Також капітальний ремонт у сусідніх дворах із бюджетом 420 тис. грн запланують під час коригування Програми соціально-економічного розвитку.

За словами Віталія Кличка, цього року в столиці на ремонт дворів Київрада має виділити 100 млн грн. При цьому до Київради надійшли бюджетні запити на капітальний ремонт міжквартальних проїздів і прибудинкових територій на 300 млн.

"Ми беремо на себе завдання розв’язати проблеми, які не вирішувалися десятками років. У Києві потребують капремонту 407 міжвартальних проїздів і прибудинкових територій. Відверто кажучи, 100 млн – 10 млн на район – це невелика сума, тому ми будемо вибирати найбільш занедбані території, щоб виправити ситуацію з інфраструктурою", – зазначив Віталій Кличко у коментарі журналістам.

Міський голова також закликав голів районів тісніше співпрацювати з депутатами-мажоритарниками Київради, щоб більш ефективно вирішувати проблеми територій. Оскільки на цей рік на здійснення повноважень депутатам виділили набагато більше коштів, ніж минулі роки.