Цього тижня німецькі урядовці представлять результати експертизи Подільського мосту - Кличко

​Цього тижня Київ відвідає делегація німецьких урядовців, які представлять результати технічної і фінансової експертизи Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради.

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«Цього тижня Київ відвідає делегація німецьких урядовців і фахівців на чолі з міністром транспорту та інфраструктури і держсекретарем міністерства. Будуть представлені результати експертної оцінки щодо технічного та фінансового стану та необхідних ресурсів для добудови Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Ми просуваємося в реалізації цього проекту, і я зроблю все, щоб міст був добудований!», – зазначив Віталій Кличко.