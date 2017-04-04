Фонтан на Майдані Незалежності відремонтують до 1 травня - КМДА

Із 1 травня в столиці після реконструкції запрацює фонтанний комплекс Малі та Великі чаші на Майдані Незалежності, висота якого може сягати 35 метрів. Фонтан буде світло-музичним, а задля безпеки та уникнення пошкоджень буде встановлено 10 камер відеоспостереження.

Про це сьогодні під час тестового запуску однієї із чаш фонтану заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Сьогодні майже унікальна подія – ми здійснюємо тестовий запуск фонтану, що не працював три роки, оскільки був пошкоджений у період Революції Гідності. Фактично, ми його зробили заново: замінене насосне обладнання, прокладені нові мережі, замінені гранітні елементи, огороджуючи конструкції, встановлено автоматику. Фонтан буде оснащений системою відеонагляду – 10-ма камерами відеоспостереження, він буде світло-музичним, при чому аудіо систему виведено і на інший бік Хрещатика», – повідомив заступник голови КМДА.

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Петро Пантелеєв зауважив, що міській владі за два роки вдалося відновити роботу усіх семи центральних фонтанів столиці, зокрема, реконструювати водограй на Русанівському каналі.

«Столичні фонтани, в тому числі і цей, запрацюють уже з першого травня. Роботи йдуть за графіком, вже виконано 80% робіт. Фонтани є візитівкою міста і підвищують його туристичну привабливість, створюють комфорт для жителів столиці», – повідомив він.

За словами заступника голови КМДА, бюджет реконструкції фонтанів парної сторони на вул. Хрещатик складає 32,6 млн грн.​