Київський півмарафон відкриває новий сезон масових спортивних заходів у столиці

​У неділю, 9 квітня, в столиці відбудеться щорічна масова бігова подія – «Київський півмарафон-2017», яка цьогоріч об’єднає в українській столиці 9 тисяч спортсменів із різних куточків світу. Зі стартом півмарафону Київ розпочинає новий сезон масових спортивних заходів, зокрема, вуличних забігів і велопробігів. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

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«Цьогоріч із приходом весни Київ перетворюється на справжню спортивну Мекку. Так, любителі спорту мають можливість відвідати Чемпіонат світу з хокею 2017, взяти участь у видовищному Велодні, стати учасником півмарафону та багатьох інших спортивних заходів у столиці. Ми хочемо, щоб кияни жили в любові до спорту, тому в цьому році місто доклало максимум зусиль, аби спортивні події відбулися на високому організаційному рівні та не викликали незручності для тих, хто ще не доєднався до спорту», – повідомила заступник голови КМДА.

За її словами, «Київський півмарафон» став для міста традиційним. Він уже 7 років поспіль об’єднує бігових ентузіастів, професійних спортсменів і глядачів на вулицях міста. Цього року півмарафон об’єднає близько 9 000 учасників із 55 країн, очікується приїзд 500 іноземних спортсменів.

Традиційно маршрут півмарафону пролягатиме колом уздовж Дніпра, старт і фініш спортсменів – на Поштовій площі. У рамках заходу відбудеться благодійний забіг «Переможці» на дистанції 2 км на підтримку героїв однойменного соціального проекту. Пробігаючи цю дистанцію, учасники збиратимуть кошти на придбання спортивних протезів для ветеранів і волонтерів АТО.

Традиційно організатори пропонують і маленьким учасникам вийти на дитячі старти: 1000 м, 500 м і 100 м. Вперше за історію Київського півмарафону відбудеться сімейний забіг.