Кличко та "Нафтогазова Асоціація України" підписали меморандум про співпрацю у боротьбі з нелегальними газовими заправками

​Мер Києва Віталій Кличко та керівництво і члени «Нафтогазової Асоціації України» виступили зі спільною ініціативою та підписали меморандум про співпрацю у сфері усунення факторів небезпеки для життя, здоров’я, майна киян і гостей Києва, які створюються через діяльність нелегальних пунктів продажу скрапленого газу і дизельного пального, що розміщені в столиці, передає прес-служба КМДА.

Віталій Кличко нагадав, що на території столиці розташовані близько 400 нелегальних пунктів продажу скрапленого газу і дизельного пального. За оцінками експертів, у 2016-му році вони реалізували 126 тис. тонн або 70% від загального обсягу реалізації скрапленого газу. Це, у свою чергу, призвело до того, що бюджет столиці та держави недоотримали понад 500 млн грн.

«Ці гроші йдуть в кишені людей, які не хочуть працювати офіційно, які не сплачують податки, які порушують усі умови безпечної роботи, створюючи загрозу для киян, бо розміщені біля дитячих садків, житлових будинків. Усе це створює небезпеку для життя і здоров’я клієнтів і працівників таких точок, а також для мешканців столиці. Я радий нашій спільній ініціативі об’єднати зусилля, щоб бізнес працював виключно за законом, не створюючи небезпеки, і надавав якісний сервіс киянам», – наголосив мер.

Віталій Кличко зауважив, що за останніх 10 днів 129 газових заправок демонтували власники, 27 – місто за підтримки поліції. Також були демонтовані підприємцями 4 пункти заправки дизпаливом, і 1 пункт демонтувало місто.

«Ми як столична влада й надалі будемо проводити перевірки законності розміщення АГЗС, законності користування земельними ділянками і відповідність цільовому призначенню, дотримання містобудівних правил та норм. При виявленні порушень ми будемо вживати відповідних заходів, у тому числі і демонтаж незаконних заправок», – наголосив мер.

Згідно з меморандумом, Асоціація надаватиме необхідну технічну допомогу, а також інформаційну, правову та консультаційну підтримку заходів щодо протидії нелегальним АГЗП у місті Києві, проведення роз’яснювальної роботи серед громадськості, об’єктивне висвітлення проблематики діяльності нелегальних АГЗП/АЗС у засобах масової інформації.

Із боку асоціації угоду підписали її президент Дмитро Кулік, а також компанії-учасники «Автобансервіс», «Альянс Холдинг», «АМІК-Україна», «БНК Україна», «ВОГ Рітейл», «ОККО-Нафтопродукт» та «Сокар Енерджі Україна».