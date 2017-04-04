Декомунізація: в Києві більше не будуть білити дерева

З цього року, співробітники «Київзеленбуду» припинять білити вапном дерева в місті. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Андрій Фіщук у Facebook.

Читайте такожУ Раді декомунізували стелю (фото)

«З цього року "Зеленбуд" припинив білити вапном дерева в місті. Якщо побачите, що хтось за радянською звичкою намагається забруднювати вапном декоративні дерева, інші елементи благоустрою, звертайтесь до виконавців з вимогою негайно припинити порушення. Про особливо кричущі випадки повідомляйте за телефоном 1551», — пише Фіщук.

Раніше в Інституті національної пам’яті оприлюднили підсумки щодо декомунізації за 2016 рік. Люди обрали нові назви для 51493 вулиць та 987 міст і сіл, демонтовано 1320 “ленінів” та ще 1069 тоталітарних ідолів.