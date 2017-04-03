Цього року завершиться монтаж арки Подільського мосту та почнеться будівництво біля Русанівських садів - КМДА

Відкриті торги щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мосту відбулися 31 березня. Про це повідомив директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міськдержадміністрації Костянтин Федотов.

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За його словами, конкурс на спорудження Подільського мосту, який кияни вже звикли називати «мостом на Троєщину», проводився окремо стосовно двох ділянок: мостового переходу через Дніпро від вулиці Межигірської до дамби Русанівських садів та від дамби до бульвару Перова. В обох пропозиціях переможцем стало ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД».

«Подільський міст – це один зі стратегічних об’єктів. Введення його в експлуатацію, без перебільшення, позитивно оцінять всі мешканці столиці. Це і суттєве поліпшення сполучення Троєщини та Воскресенки з правим берегом, і зменшення навантаження на інші мости. Першочерговим завданням, поставленим у цьому році перед переможцем торгів, буде закінчення робіт щодо мосту через ріку Дніпро: завершення монтажу арки, будівництво прогонових споруд естакади на Рибальському півострові та лівоповоротному з’їзді. А також початок робіт на лівобережній частині мостового переходу на території Русанівських садів», – зазначив Костянтин Федотов.

За його словами, ділянку над Дніпром запропонували збудувати за 4,3 мільярда гривень. А роботи на лівому березі обійдуться в 1,7 мільярда.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко домовився з німецькими партнерами, які залучили 200 тисяч євро, про проведення експертизи мосту. За планами керівництва міста вже за три роки мостовим переходом поїде автотранспорт.