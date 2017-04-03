Реконструкція столичного зоопарку розпочнеться у травні - КМДА

Реконструкція «Київського зоологічного парку» стартує у травні 2017 року. Про це повідомив заступник голови КМДА після проведення відкритих торгів на послуги виконання проектних робіт.

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У конкурсі, який відбувся 3 квітня, взяли участь дві компанії. Переможцем стало ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування». Компанія виграла право виконати проектні роботи на реконструкцію об’єктів столичного звіринця за 28,2 мільйона гривень. Олександр Спасибко нагадав, що концепцію оновлення звіринця розробила та сама організація, яка потім перемогла в тендері на виконання проектних робіт − «Київський інститут міського цивільного проектування».

«Влітку минулого року мер Києва Віталій Кличко вже представляв концепцію реконструкції зоопарку. За планом робота розпочнеться в травні. Оновлений зоопарк буде відповідати всім стандартам європейських зоопарків. Реконструкція пройде в кілька черг. Важливо, що під час реконструкції парк продовжуватиме працювати», − розповів Олександр Спасибко.

Він додав, що позиція Віталія Кличка така: столичний зоологічний парк однозначно залишиться там, де він розташований історично.

«Але ми зробимо його найкращим парком, привабливішим, однією з візитівок міста та частиною традицій киян. Також зверну увагу, що наразі 30% − це територія зоопарку, що не використовується. Після реконструкції відбудеться значне збільшення корисної площі», − зазначив заступник голови КМДА.

Під час оновлення зоопарку буде збережена вся унікальна колекція рослин. Основними матеріалами для реконструкції стануть дерево, камінь та скло. За словами Олександра Спасибка, концепція розбудови зоопарку передбачає застосування принципу географічного зонування. Також будуть виділені зони: експозиційна, рекреаційна, науково-дослідницька та господарча. Перша черга робіт включає реконструкцію водно-болотних угідь, приматника та оновлення центральної вхідної групи. Вся територія зоопарку після реконструкції буде доступна для маломобільних груп населення.