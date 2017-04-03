В КМДА перевірили хід демонтажу незаконних автогазозаправних пунктів у Києві

У столиці триває наведення порядку в системі автогазозаправних пунктів (АГЗП). Сьогодні керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко проінспектував хід виконання робіт із демонтажу незаконних АГЗП.

"Ми взяли на себе зобов’язання протягом місяця-двох демонтувати всі АГЗП, які розміщені без будь-яких дозвільних документів. Станом на сьогодні робота йде в прискореному темпі, оскільки деякі підприємці демонтують заправки самі", – повідомив Бондаренко.

Також він додав, що місто вітає, коли бізнес розуміє необхідність працювати відповідно до норм законодавства, та буде підтримувати відповідальних підприємців.

"Звичайно, оформлення документів – це певний шлях, час і кошти для введення в експлуатацію та отримання декларації про готовність об’єкту та декларації безпеки. Але, ті власники, які зацікавлені в тому, щоб їхній бізнес працював на території Києва, будуть працювати далі в нормальному руслі та оформлять усі необхідні дозвільні документи", – наголосив керівник апарату КМДА.

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Раніше повідомлялося, що на території Києва розташовані 353 автогазозаправних пункти, які встановлені з порушеннями безпеки та без дотримання норм законодавства. Кожен із цих пунктів розташований із грубим порушенням норм безпеки і несе пряму загрозу життю і здоров’ю киян.

Про наявність незаконних АГЗП повідомляють інспектори з благоустрою, громадські організації, які виявляють такі пункти. За відсутності документів на місці, інспекторами з благоустрою складається відповідний припис з умовою надати документи. У разі, якщо необхідних документів у власників АГЗП немає, складається припис демонтувати об’єкт самотужки протягом 3-х днів. У разі невиконання даного припису об’єкт демонтується силами міста.

Також керівник апарату зазначив, що оскільки місто несе витрати на демонтаж АГЗП і його зберігання, підприємець повинен буде відшкодувати збитки і тільки після цього зможе забрати свою власність.

У середньому на демонтаж та зберігання одного автогазозаправочного пункту місто витрачає близько 100 тисяч гривень. ​