У міжопалювальний період у Києві спрямують 66 мільйонів гривень на ремонт аварійних мереж

Окрім того, принциповим питанням є організація доступу до теплових лічильників і їхніх показань, відкрита й зрозуміла людям формула нарахування за тепло. Про це під час прес-брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Під час проходження опалювального сезону, на тлі відносно задовільної технічної організації роботи, виявлена низка проблем, пов’язаних із нарахуваннями. Тому ми визначили пріоритети в ході підготовки до наступного опалювального сезону. Надане доручення ПАТ «Київенерго» та іншим звірити опалювальні площі, аби заявлені в нарахуванні відповідали реальним», – повідомив він.

Заступник голови КМДА підкреслив, що в процесі підготовки до наступного опалювального сезону має бути збудована система комунікацій зі споживачами. Кожен споживач повинен мати безпроблемний доступ до інформації про нарахування, витрат тепла в будинку та показників лічильника.

«Також ми завершуємо встановлення будинкових приладів обліку та розпочинаємо виконання програми встановлення теплопунктів із можливістю погодного регулювання. Таке обладнання дає можливість споживати будинку стільки тепла, скільки потрібно, залежно від погоди. На це виділено 35 млн грн», – зауважив Петро Пантелеєв.

Також цього року місто вперше виділило кошти на ремонт аварійних теплових мереж. Понад 66 млн грн буде спрямовано на ремонт. Наразі складається адресний перелік об᾽єктів.