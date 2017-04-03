У Києві відключили від опалення вже понад 97% житлових будинків

У Києві станом на ранок 3 квітня відключили від опалення понад 97% житлових будинків.

Про це, як повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації, на брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

За його словами, найбільше відключено будинків, що обслуговуються комунальними ЖЕКами – 99,7%. На 95,65% відключені ОСББ та ЖБК, на 86,3% – відомчі будинки.

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Лише розпочинають відключення лікувальні та навчально-виховні заклади.

«Я нагадую, що в зазначених установах тепло відключають за індивідуальними заявками адміністрації лікарні, школи чи дитсадку», – підкреслив Петро Пантелеєв.

Як повідомляв УНІАН, київська влада ухвалила рішення завершити поточний опалювальний сезон у столиці 1 квітня, синоптики прогнозують середньодобову температуру вище +8 градусів.