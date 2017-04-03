У Києві знову масштабна пожежа: горить суха трава на Совських ставках (фото)

У Києві на вулиці Кіровоградській розпочалася масштабна пожежа. Про це dtp.kiev.ua повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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"Масштабна пожежа в Києві на Кіровоградській. Горять гектари сухої трави на Совських ставках", - йдеться у повідомленні.

На місце вже виїхали кілька бригад рятувальників. Зазначається, що площа задимлення велика.

Нагадаємо, 1 квітня в Києві біля метро "Петрівка" загорілися склади.