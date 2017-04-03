У Києві знову масштабна пожежа: горить суха трава на Совських ставках (фото)
14:56, 03 квітня 2017Київ
337
Горять гектари сухої трави на Совських ставках.
У Києві на вулиці Кіровоградській розпочалася масштабна пожежа. Про це dtp.kiev.ua повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожВ результаті пожежі у Києві біля станції метро "Петрівка" ніхто не постраждав - ДСНС
"Масштабна пожежа в Києві на Кіровоградській. Горять гектари сухої трави на Совських ставках", - йдеться у повідомленні.
На місце вже виїхали кілька бригад рятувальників. Зазначається, що площа задимлення велика.
Нагадаємо, 1 квітня в Києві біля метро "Петрівка" загорілися склади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter