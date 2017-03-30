Незаконні та небезпечні об’єкти на території міста функціонувати не будуть - Бондаренко

Кожен із цих пунктів розташований із грубим порушенням норм безпеки і несе пряму загрозу життю і здоров’ю киян.

На цьому наголосив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко під час прес-брифінгу з питання демонтажу автогазозаправних пунктів.

«Із початку року демонтовано 59 АГЗП. Це об’єкти, які знаходилися біля закладів охорони здоров’я, біля житлових будинків, біля об’єктів освіти. У разі виникнення надзвичайної ситуації безпосередня вибухова хвиля від такого балону, який підвішений у повітрі, сягає в радіусі 200 метрів, а розліт уламків – 500 метрів», – повідомив керівник апарату КМДА.

Також він додав, що для узаконення кожного з цих автомобільних газозаправних пунктів має бути відведення земельної ділянки, декларація про готовність об’єкту до експлуатації і декларація безпеки, яка має подаватися до Державної служби України з надзвичайних ситуацій та до Київської міської державної адміністрації. Станом на сьогодні в КМДА немає жодної декларації про безпеку та документів на відведення земельної ділянки під АГЗП.

«Місто готове до переговорів із тим бізнесом, який дотримується норм і не вестиме переговори з тими, хто їх не дотримується. 353 об’єкти АГЗП протягом минулого і цього року отримали відповідні приписи. Усіх їх демонтують незалежно від того, який супротив буде з їхнього боку», – зазначив Володимир Бондаренко.

Демонтаж автогазозаправних пунктів проводять цілком законно, спільно з Прокуратурою міста Києва, Національною поліцією України, органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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«Жодного закону та норми ми не порушуємо. Основна наша мета – наведення порядку в місті. Якщо хтось із порушників хоче узаконити свої об’єкти АГЗП – ми відкриті до такого діалогу. Але незаконні об’єкти підвищеної небезпеки на території міста функціонувати не будуть. У нас немає іншого виходу. Це пряма небезпека для людей!», – наголосив Володимир Бондаренко.

Протягом місяця всі зазначені об’єкти будуть демонтовані. Єдиними АГЗП, які можуть сьогодні функціонувати, є ті, що входять до складу стаціонарних автозаправних станцій. Сьогодні іншого оформлення документів в Києві немає.

«АГЗП, які після демонтажу спробують незаконно поновити на відповідних місцях, будуть пріоритетними в повторному демонтажі. Наше основне завдання – безпека містян, і ми не допустимо людських жертв через недбалість певних підприємців!», – підкреслив Володимир Бондаренко.