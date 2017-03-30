Кличко: Європу сьогодні турбує недостатньо ефективна боротьба з корупцією в Україні

​Європейських політиків турбує проблема корупції в Україні та недостатньо ефективна боротьба з нею. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко після зустрічей, які відбулися у нього під час з’їзду Європейської народної партії, що триває в ці дні на Мальті.

«Усі політики, з якими я зустрічався і спілкувався, зазначали, що корупція (поряд із агресією, якої зазнає Україна) залишається найбільшою з проблем, які заважають Україні розвиватися, – зазначив Віталій Кличко. – Європа готова й надалі підтримувати та допомагати нам, але європейців турбує недостатньо ефективна боротьба з корупцією. І, як наслідок, – слабкий ефект від тих змін і перетворень, які намагається втілювати Україна. Негативно оцінюють європейські політики і зміни до закону про е-декларування», – підкреслив Віталій Кличко.

Віталій Кличко взяв участь у роботі сесії з’їзду Європейської народної партії, провів двосторонні зустрічі з єврокомісаром із питань європейської політики сусідства та питань розширення, віце-президентом ЄНП Йоханесом Ханом, головою Європейської Ради Дональдом Туском, президентом ЄНП Джозефом Долем, головою Комітету із закордонних справ Європейського Парламенту Девідом Макалістером, депутатом Європарламенту Елмаром Броком, іншими європейськими політиками.

Цьогоріч у з’їзді ЄНП беруть участь понад 2 тисячі учасників із 40 європейських країн. Головною темою обговорень на партійному форумі є майбутнє Європи в умовах неконтрольованої міграції, терактів, воєн на Близькому Сході, агресії Росії, проблеми економічної і соціальної нерівності, породженої глобалізацією.

Європейська Народна Партія сьогодні об’єднує 79 партій із 41-ї країни і має найбільшу фракцію в Європейському парламенті.

https://kievcity.gov.ua/news/49226.html