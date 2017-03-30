Активіст про ситуацію з київським метро: блокування столичного метро - це питання РНБО

Питання блокування столичного метро - це питання, яким має займатися РНБО, тому столична адміністрація на чолі з мером Віталієм Кличком реагує на ситуацію правильно, звертаючись у відповідні органи. Таку думку висловив український активіст, журналіст і блогер Кирило Сазонов. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

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"Ще при мерові Черновецькому, в 2009 році був проведений тендер на покупку 100 вагонів для КП "Київський Метрополітен" в лізинг. У конкурсі перемогла компанія "Укррослізинг", бюджетні гроші платили, і само собою зрозуміло, гарантом угоди виступила Київрада. Протягом 4-х років всі вагони все таки поставили, місто виплатило якісь гроші, але прийняло рішення відстрочити виплату боргу до 2018 року. Тут компанія "Укррослізинг" і подала на столичний муніципалітет в суд, а суд, як і слід було очікувати, виніс рішення на користь "Укррослізинга", більш того, рішення містило пункт про вилучення вагонів. Сума боргу не маленька — 2 млрд грн. Пішли суди, 50 засідань за плечима, але на думку суддів закон на стороні "Укррослізинга", у березні виконавча служба арештовує рахунку Метрополітену", - написав Сазонов.

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Суд аргументує, що за законом майно, надане в лізинг, знаходиться у власності лізингодавця ("Укррослізинг") доти, поки лізингоодержувач (Метрополітен) не виплатить всю суму за договором. Тільки після цього вагони перейдуть у власність метрополітену. Прив'язка до курсу долара теж законна, тому, що це прописано в договорі. З боку закону — ніби як нічого заперечити. Можна багато говорити навколо договору, але все це "вода" і суті справи не змінює. Головне питання, на який необхідно отримати відповідь: чи зупиниться київське метро?

“Позиція мера Кличка, його адміністрації та Київради виглядає адекватною, я б сказав, що єдиний правильний для столичного муніципалітету варіант — це будь-якими способами не допустити зупинки метро. А враховуючи, що закон у вигляді рішення судів на стороні лізингодавця, то в міській адміністрації просто немає вибору, якщо київська підземка стане — про це пошкодують усі. Люди і так всі на межі, всім не солодко живеться. Якщо ще й почне зупинятися міський транспорт — це призведе до катастрофи. Тому Кличко і пручається як виплаті боргу, так і будь-яким нападам на метрополітен, арештам вагонів і рахунків", - акцентує він.

Активіст зазначив, що оскільки закон на стороні "Укррослізинга", то необхідно бити тривогу щодо цієї ситуації. "Звернення до РНБО, силових відомств — це необхідне і навіть правильне рішення, тому, що "Укррослізинг" — компанія з російським корінням. В найгіршому варіанті уявляю заголовки: Російська компанія заблокувала київське метро. Звучить як якась диверсія. Є речі, які виходять за компетенцію міської адміністрації. Національна безпека — один з таких питань. Як відреагує СБУ і РНБО — незрозуміло, потрібно чекати. Зрозуміло лише одне: немає грошей — немає метро", - пише Сазонов.