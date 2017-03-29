Продовження угоди з "Київенерго" можливе лише до завершення наступного опалювального сезону - КМДА

Рішення про початок процесу інвентаризації і передачі майна після завершення угоди з ПАТ «Київенерго» прийматиме Київська міська рада. Є сподівання, що рішення буде прийняте вже в квітні цього року. Про це сьогодні в рамках експертного обговорення з теми «Теплоенергетика м. Києва: сучасний стан та перспективи» заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Угода про передачу в управління та користування ПАТ «Київенерго» частини майна міста, укладена в 2001 році, завершується. Понад 16 років «Київенерго» управляло теплоенергетикою столиці. 31 грудня 2017 року договір завершується, але є наміри продовжити його дію до кінця наступного опалювального сезону. Це непросте рішення ми прийняли, щоб не здійснювати стратегічно важливі для міста перетворення в розпал опалювального сезону, створюючи додаткові технічні та організаційні ризики. Однак нам треба визначитися з конкретною датою припинення взаємодії із «Київенерго»», – зазначив заступник голови КМДА.

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Він підкреслив, що принциповим є те, що місто не розглядає варіант продовження контракту з «Київенерго» більше, ніж на половину опалювального сезону.

«У рамках тієї угоди, що укладена 16 років тому, досягти модернізації теплоенергетичної системи – неможливо. «Київенерго», по суті, не має належної відповідальності за обсяги модернізованих мереж, обсяги вкладених інвестицій. Наприклад, минулого року не було замінено жодного кілометра тепломереж. Для Києва це неприйнятно», – сказав він.

Петро Пантелеєв також зазначив, що наразі розробляється дорожня карта, проекти відповідних рішень Київради та зміцнюються позиції муніципального підприємства.

«Ми зробимо все, щоб не допустити негативних процесів у теплоенергетиці столиці в процесі повернення майна та підготовки конкурсу. У перехідний період відповідальність за роботу міської теплоенергетики візьме муніципальне підприємство «Київтеплоенерго», – резюмував він.