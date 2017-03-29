Централізовані закупівлі ліків для онкохворих столиці здійснюються виключно в рамках чинного законодавства - Поворозник

Департамент охорони здоров’я здійснює централізовані закупівлі лікарських засобів для онкологічних хворих столиці виключно в рамках чинного законодавства сфери державних закупівель та у відповідності до підготовленого фахівцями медико-технічного завдання (заявки) на закупівлю, що формується на основі потреби закладів охорони здоров’я столиці.

Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, коментуючи публікацію одного з інтернет-видань щодо того, що нібито КМДА хоче закупити ліки для онкохворих на 3 мільйони в обхід системи Prozzoro.

«Станом на 29 березня 2017 року жодного продовження дії договорів, укладених у 2016 році про закупівлю за державні кошти лікарських засобів для онкохворих, не здійснювалось. Натомість сьогодні проводяться організаційні заходи щодо закупівлі ліків для лікування онкологічних захворювань із урахуванням залишків онкопрепаратів, закуплених у 2016 році за кошти міського бюджету, та централізованого постачання лікарських засобів із Міністерства охорони здоров’я України», – наголосив Микола Поворозник.

За його словами, за результатом проведених у 2016 році торгів було закуплено лікарських засобів для лікування онкологічних хворих на суму 40 270,7 тис. грн. У 2017 році бюджетом міста Києва на це передбачено вже 50 000,0 тис. грн.

«Із метою оптимізації цього процесу та забезпечення його прозорості, в Департаменті охорони здоров’я створені відповідні постійні робочі групи, до складу яких входять представники структурних підрозділів ДОЗ, представники закладів медичної галузі за відповідним напрямом, головні позаштатні спеціалісти ДОЗ та представники громадських організацій», – повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.​