У КМДА завершили реалізацію першого проекту з залучення до роботи у владних структурах міста ветеранів АТО

Даний проект мав на меті залучення ветеранської спільноти АТО до органів державної влади і державних інституцій та підготовку ветеранів антитерористичної операції до державної служби.

Наразі підготовлено 40 студентів, а 20 із них вже пройшли стажування в різних департаментах та управліннях Київської міської державної адміністрації. Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко під час виступу на прес-конференції, присвяченій закінченню першого етапу проекту.

«Місто дійсно зацікавлено в навчанні та працевлаштуванні колишніх бійців АТО. Працівники наших структурних підрозділів виступили менторами і розповіли студентам про особливості роботи в структурі адміністрації, про основні функції і завдання. Основна мета, яку я ставив перед своїми колегами – показати воїнам на конкретних прикладах, як саме працює державна служба та з якими труднощами ми стикаємося щодня задля виконання своїх обов’язків. І ті, хто прийде до нас працювати, мають сумлінно виконувати свій вже цивільний обов’язок заради міста і громади», – розповів керівник апарату КМДА.

У майбутньому місто планує зробити кілька кроків щодо розширення цього проекту: введення певних спецкурсів, таких як антикорупційне законодавство; можливість стажування в різних підрозділах для того, щоб у людей складалося комплексне уявлення про роботу державного механізму; залучення центрів підвищення кваліфікації державних службовців до цього проекту та збільшення терміну стажування.

«Ми говоримо про ветеранів, які повернулися з війни, які зі зброєю в руках захищали нашу країну. Тому ми маємо докласти всіх зусиль, аби адаптувати їх до мирного життя та дати їм відчути, що влада – це й вони також, щоб підвищити авторитет державної служби та пояснити специфіку її роботи. Ми маємо домогтися того, аби до влади прийшла «нова кров», яка зможе змінити систему на краще», – наголосив Володимир Бондаренко.

Даний проект є цінним не тільки для міста, а й для держави в цілому, оскільки допомагає ветеранам адаптуватися до мирного життя, підвищує рівень довіри до влади та долучає справжніх патріотів до системи державного управління.