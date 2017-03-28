КМДА не допустить зупинки метрополітену - Бондаренко

Міська адміністрація не допустить транспортного колапсу в місті та очікує на можливість введення санкцій відносно компанії «Укррослізинг», а також унеможливлення безпідставного списання боргу з рахунків комунального підприємства «Київський метрополітен» або Києва 2 млрд грн. На цьому наголосив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко під час щотижневого брифінгу, передає прес-служба адміністрації.

«Ми не допустимо зупинки метрополітену, оскільки це підприємство стратегічного значення для Києва. Ми розуміємо, що боргові зобов’язання у міста є, але перш ніж сплачувати 2 млрд грн з кишень киян, ми маємо чітко розібратися в законності або не законності відповідної додаткової угоди. Це принципова позиція міста», – зауважив Володимир Бондаренко.

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Нагадаємо, що 28 вересня 2016 року Господарським судом міста Києва було прийнято рішення, яким позовні вимоги ТОВ «Укррослізинг» було частково задоволено та стягнуто з КП «Київський метрополітен» загалом 774 млн грн. Проте вже 31 січня 2017 року Київським апеляційним господарським судом було безпідставно скасовано рішення першої інстанції і прийнята нова постанова, якою з міста стягнуто 2 млрд грн.

Окрім цього, за результатами проведення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради вбачається прямий зв’язок ТОВ «Укррослізинг» із російською компанією ОАО «ВЕБ – лізинг», що є 100% дочірньою компанією «Внєшекономбанку» Росії.

Раніше, 27 травня 2016 року та 2 березня 2017 року місто зверталося до Ради національної безпеки і оборони з проханням розглянути можливість введення санкцій відносно конкретної компанії відповідно до статті 4 Закону України «Про санкції».

На минулому пленарному засіданні, 23 березня 2017 року, Київська міська рада прийняла ще одне звернення і місто сподівається на те, що Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони та Генеральна прокуратора належно зреагують на дане звернення.

«На наше глибоке переконання це зроблено з метою дестабілізації роботи одного з основних транспортних підприємств столиці. Ми очікуємо на можливість введення санкцій відносно цієї компанії і головне – не дати можливість безпідставно списати з рахунків КП «Київський метрополітен» або міста 2 млрд грн», – підкреслив Володимир Бондаренко.

Також керівник апарату КМДА зазначив: «Попри порушені кримінальні впровадження, які на сьогодні розслідуються органами прокуратори на підставі постанови Київського апеляційного господарського суду, рахунки комунального підприємства «Київський метрополітен» заарештовані, що ставить під загрозу функціонування стратегічного підприємства, унеможливлює не тільки виплату заробітної плати працівникам, а й належну експлуатацію та ремонт рухомого складу».

Однак, міська адміністрація наголошує, що КП «Київський метрополітен» буде працювати в штатному режимі, а зарплати співробітникам підприємства будуть виплачуватися вчасно. Місто не допустить транспортного колапсу в столиці.

Довідково:

Рішенням Київської міської ради від 28 травня 2009 року комунальному підприємству «Київський метрополітен» було дозволено провести закупівлю 100 вагонів метрополітену. 17 червня 2009 року переможцем було визначено товариство з обмеженою відповідальністю «Укррослізинг», із яким укладено договір на загальну суму в 1,4 млрд грн.

Згідно з договором, в період 2010-2013 рр. отримано 100 вагонів метрополітену. За період дії договору КП «Київський метрополітен» сплатив на користь ТОВ «Укррослізинг» 817 млн грн.

Сума, яка необхідна для повного виконання умов договору станом на 1 травня 2016 року становила ще 463,4 млн грн.

Разом із тим 15.10.2009 року, тобто через 5 місяців після укладання основного договору, між КП «Київський метрополітен» і ТОВ «Укррослізинг» було укладено додаткову угоду до договору, якою змінено визначення лізингового платежу, зокрема в лізинговий платіж входять суми з урахуванням коефіцієнта коригування. Офіційно це було проведено в зв’язку з різким коливанням курсу долара, що не відповідало дійсності.

Окрім того, протягом декількох років, починаючи з 2009 року, з мовчазної згоди на той час міської влади, були програні суди, якими дана додаткова угода мала бути визнана недійсною.