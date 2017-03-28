Кличко візьме участь у з’їзді Європейської народної партії

​Мер Києва Віталій Кличко візьме участь у щорічному з’їзді Європейської народної партії, який відбудеться на Мальті з 28 до 30 березня, передає прес-служба КМДА.

Зокрема, Віталій Кличко візьме участь у роботі пленарної сесії з’їзду, а також проведе двосторонні зустрічі з єврокомісаром із питань європейської політики сусідства та питань розширення, віце-президентом ЄНП Йоханесом Ханом, головою Європейської Ради Дональдом Туском, головою Комітету із закордонних справ Європейського Парламенту Девідом Макалістером, депутатом Європейського Парламенту Елмаром Броком, іншими європейськими політиками.

Цьогоріч у з’їзді ЄНП візьмуть участь понад 2 тисячі учасників із 40 європейських країн. Головною темою обговорень на партійному форумі стане майбутнє Європи в умовах неконтрольованої міграції, терактів, воєн на Близькому Сході, агресії Росії, проблеми економічної і соціальної нерівності, породженої глобалізацією. Європейська Народна Партія сьогодні об’єднує 79 партій із 41-ї країни і має найбільшу фракцію в Європейському парламенті.