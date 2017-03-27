У Києві цього року планують відремонтувати понад 100 доріг - Кличко

Цього року в столиці планують капітально відремонтувати понад 100 доріг. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виїзної інспекції ремонту столичних доріг, передає прес-служба КМДА.

Спочатку мер Києва відвідав вулицю Набережно-Корчуватську у Голосіївському районі, на якій триває капітальний ремонт дорожнього покриття.

«Останній капітальний ремонт на цій вулиці відбувався у 1958 році! Тобто майже 60 років тому, тоді як експлуатація асфальтного покриття – 8-10 років, після чого асфальт потрібно перекладати. Ми сьогодні робимо капітальний ремонт доріг, які не перекладалися десятками років. Минулого року ми відремонтували 200 км доріг у Києві. Цього року взяли на себе завдання відремонтувати 300 км. І роботи вже розпочалися», – зазначив Кличко.

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Станом на сьогодні на вулиці Набережно-Корчуватській влаштовано нову основу дорожнього покриття і частково влаштовано два нижні шари асфальтобетонного покриття на проїжджій частині (їх буде три), встановлено 25 опор зовнішнього освітлення і новий бортовий камінь. Тривають роботи з облаштування заїздів для громадського транспорту та основи покриття на тротуарах. Планується завершити ремонт у липні 2017 року.

Мешканці будинків, що розташовані по вулиці Набережно-Корчуватській, також звернулися до мера з проханням відремонтувати асфальтне покриття у міжквартальних проїздах. Кличко дав доручення вирішити це питання і знайти можливість зробити ремонт у дворах.

Після цього мер оглянув роботи на шляхопроводі на проспекті Науки, які тривають з вересня 2016 року. Кличко зазначив, що востаннє цей шляхопровід ремонтували у 1989 році.

Столичний голова розповів, що у 2016 році тут здійснили роботи з влаштування плити проїжджої частини, гідроізоляції та покриття з гусасфальту, конструкцій тротуару, замінено деформаційний шов та встановлено колесовідбійну стрічку та перильне огородження на одній половині шляхопроводу. З початку 2017 року виконано роботи з розбирання бетонної плити проїжджої частини, тротуарних блоків і перильної огорожі. Зараз тривають роботи на другій половині шляхопроводу.

Київський міський голова зазначив, що оновлений шляхопровід планують ввести в експлуатацію до 1 вересня 2017 року.

«Ми вкладаємо гроші в ремонт доріг, працюємо 24 години на добу. Але не можемо зробити все одномоментно, бо кошти в дороги й інфраструктуру не вкладалися десятками років, об’єкти руйнувалися, тому перебувають у такому поганому стані. Можу сказати, що минулого року ми зробили капітальний ремонт дорожнього покриття на 84-ох вулицях. Цього року плануємо відремонтувати понад 100 доріг», – наголосив Кличко.

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Він зазначив, що зараз у столиці тривають роботи з капітального ремонту Русанівської Набережної, вулиць Раїси Окіпної, Лугової, Механізаторів, Кіквідзе, Грабовського, 9-го травня, Трублаїні, Кільцевої дороги.

Днями розпочнуться роботи з реконструкції транспортного вузла на перетині просп. Перемоги з вул. Данила Щербаківського. Незабаром будуть продовжені роботи з капітального ремонту вул. Сковороди, вул. Міжнародної.

А влітку розпочнуться роботи з капітального ремонту Повітрофлотського проспекту, вул. Олени Теліги, б-ру Дружби народів, вул. Бальзака, вул. Толстого, шляхопроводу на перетині просп. Космонавта Комарова та б-р Вацлава Гавела та багатьох інших доріг столиці.