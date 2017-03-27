Пішохідну частину Поштової площі відкриють на початку травня

​На початку травня повністю відкриють пішохідну частину Поштової площі після реконструкції, а 20 травня відкриють оновлений Київський велотрек. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

«У перших числах травня ми відкриємо повністю завершену пішохідну зону Поштової площі, яка вже стала одним із улюблених місць киян. Тут також розміщуватиметься одна з офіційних фан-зон конкурсу Євробачення, який відбудеться у Києві. На площі будуть відкриті заклади харчування, встановлені сучасні скульптури, а також будуть обладнані пандуси для маломобільних груп населення. Впевнений, що реконструйована Поштова площа стане справжньою окрасою столиці та приваблюватиме не тільки киян, а й туристів, які приїжджають до нашого міста», – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва також зазначив, що 20 травня відбудеться відкриття оновленого Київського велотреку.

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«Він стане спортивним хабом не тільки для велосипедистів, а й місцем проведення дозвілля для усіх прихильників спорту. Ми облаштовуємо цілісну спортивно-паркову зону за рахунок об’єднання території велотреку та прилеглого скверу. – розповів Віталій Кличко. – І я запрошую усіх киян на відкриття Київського велотреку – у цей день ми проведемо велопарад та влаштуємо справжнє шоу за участю спортсменів та артистів», – наголосив мер столиці.

Віталій Кличко також розповів, що незабаром у центральній частині міста встановлять нові сміттєві контейнери та урни, які не лише покращать естетичний вигляд міста, а й допоможуть ефективніше вирішувати проблеми утилізації сміття.

«На жаль, зараз в історичній частині міста стоять старі сміттєві контейнери, часто відкриті, і біля них накопичується сміття. Це не відповідає вимогам сучасного міста, тому вже найближчим часом будуть встановлені підземні сміттєві баки, які зверху виглядають, як звичайна урна. У першій партії буде близько 90 таких контейнерів. Також у парках міста, в громадських місцях встановимо близько 200 нових урн об’ємом до 100 літрів», – розповів Віталій Кличко.