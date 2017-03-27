Ми збільшили фінансування ремонту столичних доріг, щоб привести їх у належний стан - Кличко

Столична влада цього року збільшила фінансування ремонту столичних доріг для приведення їх у належний стан. Про це заявив в ефірі каналу «Київ» мер Києва Віталій Кличко.

Він нагадав, що минулого року було відремонтовано 200 км столичних доріг. При цьому, наголосив мер, ті дороги, які ремонтувалися в 2015-2016 роках, мають гарантійний термін 5 років, і у випадку пошкоджень, підрядник їх ремонтуватиме за власні кошти.

Кличко додав, що цього року столична влада поставила перед собою завдання капітально відремонтувати в Києві 300 км доріг. Мер наголосив, що цього року будуть відремонтовані ті дороги, які капітально не ремонтувалися 30-40 років. Водночас, зауважив він, такий ремонт на дорогах має здійснюватися після 8-10 років їх експлуатації. Мер Києва також зазначив, що нині 80 відсотків київських шляхів – у неналежному стані.

«Деякі дороги в 2-3 рази перевищили термін своєї експлуатації. Багато років гроші не вкладалися в їхній ремонт. Але зараз ми всі сили спрямували на те, щоб змінити ситуацію», – підкреслив Кличко.

Мер Києва підкреслив, що, на жаль, одночасно відремонтувати понад 1660 км доріг в столиці не вдасться.

«Але ми взяли завдання – за 3-4 роки кардинально змінити ситуацію зі станом столичних шляхів, якщо будемо працювати такими ж темпами, як і минулого року. Ми збільшили фінансування «Київавтодору». Плани дуже амбітні і ми повинні з цими планами впоратися», – наголосив Кличко.

Крім того, додав столичний голова, цього року активно триватиме ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій. За словами мера, асфальт у дворах деяких будинків не мінявся з моменту їхнього будівництва.

«Але зміни в цьому році будуть достатньо суттєвими», – запевнив Кличко.