Суд заарештував першого заступника голови Шевченківської РДА

Печерський районний суд Києва заарештував на 60 діб першого заступника голови Шевченківської райдержадміністрації Віктора Андрєєва та його спільника, затриманих напередодні за підозрою у розкраданні комунального майна та привласненні коштів на загальну суму 29 млн грн.

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Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, суд сьогодні розглянув клопотання прокуратури Києва щодо обрання запобіжного заходу двом затриманим.

«Суд задовольнив клопотання прокурора та застосував до обох підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. При цьому суд визначив у якості альтернативи розмір застави у сумі 2 млн грн для посадовця РДА, та 480 тис. грн - для його спільника», - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що в зв'язку з тим, що прокурор у судовому засіданні наполягав на заставі у розмірі 29 млн грн для кожного, що відповідає сумі заподіяних зловмисниками збитків, наразі вказані рішення суду вивчаються на предмет можливого оскарження в цій частині.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня повідомлено про підозру в розкраданні майна та привласненні коштів першому заступнику голови Шевченківської РДА.

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За даними прокуратури, під час досудового розслідування «встановлена причетність заступника голови РДА до створення злочинної організації, яка привласнила майно територіальної громади Шевченківського району на суму понад 27 млн грн».

У відомстві констатували, що механізм заволодіння вказаним майном полягав у вчиненні підроблення правовстановлюючих документів, які використовувалися у подальшому в нотаріальних конторах для зміни власника. Після цього комунальне майно переоформлювалось на підконтрольні першому заступнику голови РДА підприємства та відчужувалось іншим власникам. За такою схемою з комунальної власності незаконно вибули 5 об’єктів нерухомості (нежитлові будівлі та квартири) у Шевченківському районі.