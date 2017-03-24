Київ планують до 1 травня повністю підготувати до Євробачення

До 1 травня Київ має бути готовий до проведення «Євробачення». Особлива увага до головної локації проведення конкурсу – повинні бути відремонтовані дороги біля МВЦ, прибрані незаконні МАФи, вирішене питання щодо зовнішнього вигляду (декорування) довгобудів на «Лівобережці», впорядковані сквери, облаштована Микільсько-Слобідська набережна. Такі завдання поставив перед профільними заступниками, керівниками служб і комунальних структур, які займаються підготовкою міста до «Євробачення», мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради щодо підготовки столиці до проведення міжнародного пісенного конкурсу, передає прес-служба КМДА.

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«Я запросив керівників різних структур КМДА і комунальних служб, щоби тут на місці акцентувати увагу на проблемах, щоб кожен із них почув особисто завдання, які має виконати, і терміни. Якщо не виконають – будемо ухвалювати відповідні кадрові рішення. Тут і керівник району, і будівельники, і представники благоустрою і «Київавтодору» та всіх інших структур, які відповідають за ремонт і облаштування території навколо МВЦ. До 1 травня Київ буде готовий до проведення «Євробачення». Наше завдання, щоби всі туристи і гості «Євробачення», які приходитимуть до МВЦ, відчували себе комфортно», – зазначив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що існують деякі складнощі, водночас до 1 травня всі проблемні питання мають бути вирішені.

«Довгобуд «Нафтогазу», наприклад, вже мав би бути закритий банером. «Нафтогаз» каже, що щось там Кабмін не дає коштів. Нікого не цікавить, у кого на балансі ця будівля. Це – обличчя міста і ми сподіваємось на відповідальність і належну реакцію і «Нафтогазу», і Кабміну, щоби ця будівля була закрита банером і не псувала загальний вигляд», – підкреслив Віталій Кличко.

Мер зауважив, що всі незаконні МАФи, розташовані на підходах до МВЦ, будуть прибрані найближчим часом, частину з них вже демонтували. А також зауважив, що напередодні «Євробачення» буде запущений річковий трамвай, який курсуватиме від Річкового вокзалу (Поштова площа) до причалу біля МВЦ.

Під час виїзної наради Віталій Кличко також відвідав східний вестибюль станції метро «Лівобережна», який був днями відкритий після ремонту. Інтер’єр вестибюля став більш сучасним. Оновлений вихід із метро до готелю «Турист» відкриють у кінці квітня.