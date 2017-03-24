Києву потрібні чіткі правила контролю над будівництвом в історичній частині - Кличко

​Нам потрібні чіткі правила гри, які б давали можливість контролювати будівництво в історичній частині міста з боку громади, столичної влади та ЮНЕСКО. Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час зустрічі з Томашем Феджерді, президентом ІКОМОС в Угорщині (Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць) і програмним спеціалістом щодо Центральної, Східної та Південно-Східної Європи ЦВС ЮНЕСКО Анною Сидоренко.

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«Наше ключове завдання – зберегти історичну ідентичність Києва. Це – місто з багатою історичною, архітектурною спадщиною і ми маємо у жодному разі її не пошкодити та передати цей скарб наступним поколінням», – зазначив мер.

За його словами, проект нового Генплану міста буде презентовано фахівцям, громаді та депутатам Київради для вивчення та обговорення. Цього року в співробітництві з Міністерством культури буде ухвалено історико-архітектурний опорний план, потім затвердять Генплан і місто убезпечиться від хаотичної і незаконної забудови.

«Нам потрібні чіткі правила гри, які б давали можливість контролювати будівництво, особливо в історичному центрі міста, як столичній владі, так і громадським активістам та ЮНЕСКО», – підкреслив Віталій Кличко.

При цьому місто має прогрес щодо повернення незаконних будівель до необхідних стандартів. Наприклад, знесена незаконна надбудова на Будинку профспілок, демонтовані верхні поверхи будівлі у Десятинному провулку, 3-5, зупинено будівництво у буферній зоні Софії Київської на вул. Гончара, 17-23. Також столична влада вимагає зниження поверховості до гранично дозволеної у цій зоні – 27 м. Утворена комісія, яка здійснить перевірку можливого будівництва на території колишнього Сінного ринку.

Томаш Феджерді зазначив, що під час інспекції міста представники ЮНЕСКО пересвідчилися в прогресі щодо вирішення болючих питань, які стосуються охорони пам’яток. При цьому, наголосив він, столична влада повинна інформувати головний офіс ЮНЕСКО і про позитивні новини щодо охорони, реставрації і відновлення пам’яток архітектури старого міста.