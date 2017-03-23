Із Будинку профспілок у Києві зняли полотна, які закривали наслідки пожежі 2014-го

На Майдані Незалежності у Києві зняли тканину із Будинку профспілок, яка закривала наслідки пожежі у приміщенні. Фото на своїй сторінці у Facebook журналіст Сергій Дворніченко.

Він зазначив, що у приміщенні тривають ремонті роботи

"З Будинку Профспілок у Києві зняли тканину, яка закривала наслідки пожежі. Ремонтні роботи у розпалі", - написав він.