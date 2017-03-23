Із Будинку профспілок у Києві зняли полотна, які закривали наслідки пожежі 2014-го
20:19, 23 березня 2017Київ
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У приміщенні почалися ремонтні роботи.
У приміщенні почались ремонтні роботи / facebook.com/Сергій Дворніченко
На Майдані Незалежності у Києві зняли тканину із Будинку профспілок, яка закривала наслідки пожежі у приміщенні. Фото на своїй сторінці у Facebook журналіст Сергій Дворніченко.
Він зазначив, що у приміщенні тривають ремонті роботи
"З Будинку Профспілок у Києві зняли тканину, яка закривала наслідки пожежі. Ремонтні роботи у розпалі", - написав він.
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