У Києві закривають вихід з метро "Лівобережної" через ремонт до Євробачення

У Києві з 23 березня закривається для ремонту вестибюль № 1 станції метро «Лівобережна» (вихід до готелю «Турист»).

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, роботи триватимуть до 28 квітня.

Водночас починає працювати відремонтований вестибюль № 2 (вихід до міської електрички). В «пікові» години можливі обмеження на вхід до станції.

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Комунальне підприємство «Київський метрополітен» закликає пасажирів спланувати свої маршрути та, за можливості, користуватися іншими станціями на час ремонту.

Ремонт проводиться в рамках підготовки до «Євробачення-2017».