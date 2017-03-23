Кличко викликав керівника "Київавтодору" розказати про обшуки СБУ та ГПУ

Мер Києва Віталій Кличко викликав на засідання Київради керівника комунальної корпорації “Київавтодор” Олександра Густєлєва, щоби той доповів, що відбувається на підприємстві.

“У ЗМІ з’явилася інформація про обшуки СБУ та Генпрокуратури на комунальному підприємстві “Київавтодор”. І пролунали серйозні звинувачення у нібито розкраданні на мільйони гривень. Ми виділяли з бюджету великі кошти на “Київавтодор”, за які запланований великий обсяг ремонту доріг у столиці. Ми – за прозорість і відкритість роботи усіх структур і підприємств столиці. І зараз я викликав керівника комунальної корпорації “Київавтодор” Олександра Густєлєва - щоб ми, у цьому залі, отримали інформацію і пояснення того, що вчора там відбувалося”, - зазначив на початку засідання Київради Віталій Кличко.

Під час доповіді, керівник "Київавтодору" наголосив, що вказана на офіційному сайті СБУ і розтиражована ЗМІ інформація "у супроводі яскравих фото з купою готівки та величезною кількістю печаток і штампів невідомих компаній" взагалі не відповідає дійсності".

Олександр Густєлєв також зачитав висновки з протоколів обшуку приміщень і будівлі “Київавтодору”. "Надано, а також у ході проведення обшуку виявлено тендерну документацію, договори, платіжні відомості, акти виконаних робіт. Вказаних в ухвалі суду речей чи документів (подвійна (чорна) бухгалтерія, неофіційні печатки та штампи, документи з подвійною бухгалтерією, бланки з відбитками печаток тощо) знайдено не було! При обшуку відсутні – як в кабінеті Генерального директора, так і в будь-яких інших приміщеннях КК “Київавтодор” - будь-які цінності, валюта, гроші, ювелірні вироби, предмети старовини тощо. Протокол підписаний чотирьома співробітниками силових відомств", - зазначив гендиректор КК "Київавтодор".

Він зауважив, що вищевказаних речей та документів і не могло бути, враховуючи, що всі тендерні закупівлі здійснюються “Київавтодором” в системі Prozorro абсолютно відкрито та згідно з законом України. "Все, вказане мною, викладене на офіційному ресурсі корпорації “Київавтодор”, зі справжніми фото та попередніми результатами слідчих дій", - підкреслив Густєлєв.

"Дуже сподіваюсь, що найближчим часом силовими відомствами, що проводять слідчі дії, буде офіційно спростовано вчорашні безпідставні звинувачення, визнано, що оприлюднені фото взагалі не мають стосунку до корпорації “Київавтодор” чи її керівництва. А також після закінчення відповідної перевірки буде офіційно підтверджено про відсутність звинувачень на адресу КК “Київавтодор” та її керівництва", - наголосив керівник "Київавтодору".

Після виступу Густєлєва мер Києва наголосив, що правоохоронні органи мають дати логічне пояснення розбіжностей інформації в матеріалах, які з’явилися в ЗМІ, та в протоколах правоохоронців. “Якщо є факти, докази, - винних ми покривати не будемо і всі вони мають бути притягнені до відповідальності, - підкреслив Кличко. - Бо, хочу відзначити, що буквально тиждень тому подібна ситуація була на “Київпастрансі” - теж обшуки, теж оголошені мільйонні збитки, а по факту доказів не знайшли і не навели”.

Тому, відзначив Віталій Кличко, СБУ має провести внутрішнє розслідування щодо цих інцидентів.