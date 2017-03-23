У Києві частково заблоковано рух по злощасному Шулявському мосту (фото)

Рух машин з вул. Вадима Гетьмана в бік метро "Шулявська" частково заблоковано. Про це у Facebook повідомив очевидець Микола Ломенко.

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"Об'їжджайте шулявський міст. Тут всім дуже дуже дуже треба на право!", - написав Ломенко.

Наявність затору в цьому напрямку підтверджує і сервіс "Яндекс. Пробки".

Як повідомляв УНІАН, ввечері 27 лютого у Києві частково обвалився Шулявський міст. Ніхто не постраждав. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, за висновками фахівців, причиною обвалу конструкцій мосту стала корозія бетону консолі. Кличко доручив перевірити всі київські шляхопроводи і визначитися щодо їхньої подальшої експлуатації. 28 лютого рух мостом з обмеженнями було відновлено.