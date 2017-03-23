У центрі Києва розстріляли двох чоловіків, Порошенко терміново викликав Грицака через інцидент (фото)

23 березня у Києві сталася стрілянина біля готелю у центрі міста "Прем'єр-палац", що розташований на розі бульвару Шевченка та вулиці Пушкінської.

"Розстріляні двоє чоловіків. Один загинув на місці. Другий у критичному стані госпіталізований в реанімацію", - передає dtp.kiev.ua.

Наразі на місці працює поліція та оперативно-слідча група. Рух обмежено.

Читайте такожПісля вбивства бізнесмена в Києві залишилося близько 30 кредиторів, яким він повинен до півмільйона - ЗМІ

У Шевченківському райвідділку повідомили, що отримали сигнал про подію близько 11:40 – оперативна група вирушила на місце, передає ТСН.

Президент України Петро Порошенко терміново викликає голову Служби безпеки України Василя Грицака через вбивство людини у центрі Києва. Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак особисто повідомив в.о. голови Консультативної місії Євросоюзу Жоель Вахтер перед початком спільного прес-брифінгу керівництва СБУ та Консультативної місії ЄС на тему: "Шляхом європейських спецслужб: перший звіт СБУ за європейськими практиками".

Грицак уточнив, що вбивство сталося біля "Прем'єр-палацу".