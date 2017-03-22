Кличко: Бюджетний процес у Києві відкритий і прозорий – і це запорука боротьби з корупцією

Бюджетний процес у Києві відкритий і прозорий. І це – запорука боротьби з корупцією, яка є одним із найбільших викликів для нашої держави. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час розширеного засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, передає прес-служба КМДА.

«Добре, що ми зустрічаємось, відкрито обговорюємо проблемні питання, які виникають, відкрито презентуємо наш бюджет, його виконання. У Києві запроваджений відкритий бюджет і кожен мешканець нашого міста, журналісти і громадські діячі можуть побачити всі надходження і витрати онлайн. І це важливо. Адже така відкритість і прозорість – запорука боротьби з корупцією, яка є одним із найбільших викликів для нашої країни», – зазначив Кличко.

Говорячи про бюджет Києва на 2016 рік, мер зазначив, що Київрада 6 разів коригувала основний фінансовий документ міста, зокрема і в зв’язку з перевиконанням дохідної частини.

«Минулий рік ми закінчили з непоганими показниками. Зростання виробництва – 1,5%. Загалом у 2016 році бюджет міста отримав 38,6 млрд грн доходів. Це на 7 млрд грн більше, ніж у 2015 році. І важливо цю динаміку не втратити, – підкреслив Кличко. – Ці гроші ми спрямовуємо на найважливіші галузі. Це освіта – 8 млрд грн, охорона здоров’я – 7,6 млрд грн, соціальний захист – 4,6 млрд грн, транспорт – 2,5 млрд грн. І важливо, що в бюджеті Києва збережено соціальну спрямованість».

Київський міський голова також зауважив, що в 2016 році було зменшено внутрішній борг столиці на 2,8 млрд грн.

« І вже у цьому році ми не сплачуємо за обслуговування цього боргу, а це близько 420 млн гривень. Це, до прикладу, 6 нових дитсадків чи десятки кілометрів нових доріг», – підкреслив Кличко.