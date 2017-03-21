У Києві куріння у заборонених місцях може "подорожчати" у 50-100 разів

Як повідомляється на сайті Київради, сьогодні на засіданні Комісії депутати погодили відповідне звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо посилення відповідальності за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях.

Читайте такожВ Ізраїлі декриміналізували вживання марихуани

У Київраді нагадали, що чинне законодавство визначає перелік місць, де куріння заборонено, крім спеціально відведених для місць. При цьому їхня сумарна площа не має перевищувати 10% загальної площі відповідної споруди чи приміщення, до того ж вони повинні буди обладнані витяжною вентиляцією. Але, наголошується у повідомленні, часто ресторанні заклади нехтують усіма законодавчими обмеженнями, надаючи, в тому числі, послуги з куріння кальянів.

У зв’язку з цим напрацьовано відповідний проект рішення, яким, зокрема, передбачається суттєве підвищення штрафів за куріння у заборонених місцях.

Проектом рішення пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

"Законодавство є і певним чином воно працює, але практика його використання довела, що недобросовісним власникам ресторанів простіше заплатити цей штраф у 1700 — 5000 гривень, і далі продовжувати порушувати цю норму, продовжувати створювати людям незручності. Тому ми ініціюємо значне підвищення цих штрафів — від 50 до 100 разів", - заявила автор даного проекту рішення, депутат Київради Алла Шлапак.

"Лише розмір стягнення може стати суттєвим обмежувальним фактором у порушенні даної норми, бо саме мінімальні штрафи і створюють ті проблеми, які відчувають мешканці будинків, де розташовані заклади харчування, в яких можна палити, в тому числі кальяни", - переконана вона.

Проект рішення мають ще розглянути на пленарному засіданні Київради.