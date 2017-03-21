Уряд має навести лад у сфері теплопостачання - Кличко

Асоціація міст України закликає Кабмін вирішити питання із заборгованості держави перед підприємствами сфери ЖКГ, яка виникла внаслідок різниці тарифів за комунальні послуги, та врегулювати питання реструктуризації заборгованості для цих підприємств. Про це мер столиці, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив під час засідання правління Асоціації за участю прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та урядовців.

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«Упродовж опалювального сезону 2016/2017 років не поліпшилася ситуація з підприємствами теплопостачання. Необхідно зауважити, що постанова Кабміну від 18.06.2014 р. № 217 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальниками природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки» протягом вже третього опалювального сезону показує свою неефективність, і в комплексі з іншими проблемами фактично руйнує галузь теплопостачання», – зазначив Віталій Кличко.

Також мер столиці зазначив, що серед інших основних проблем галузі є, зокрема, заборгованість держави перед постачальниками послуг за надані населенню пільги та субсидії; непогашена Держбюджетом заборгованість із різниці в тарифах за надані комунальні послуги, що накопичилася за минулі періоди та інші.

«Така заборгованість тільки в Києві становить близько 1 млрд 200 млн грн. Загалом же по країні держава заборгувала близько 5 млрд грн. І, до речі, рахунки багатьох підприємств сфери житлово-комунального господарства продовжують бути арештованими», – сказав Віталій Кличко.

За словами Київського міського голови, Асоціація звертається до уряду з тим, аби вирішити питання із заборгованістю держави перед підприємствами сфери ЖКГ, яка виникла внаслідок різниці тарифів за комунальні послуги та врегулювати питання реструктуризації заборгованості для цих підприємств.

«Ми звертаємося до Кабміну унормувати ці питання, а також забезпечити проведення державою своєчасних розрахунків за надані населенню пільги та субсидії», – підсумував Віталій Кличко.