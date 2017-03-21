Асоціація міст України пропонує встановити пільгові тарифи на електроенергію для освітлення вулиць та міського електротранспорту - Кличко

Про це мер столиці, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив під час засідання правління асоціації за участю прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та урядовців, передаэ прес-служба КМДА.

«Одне з важливих питань, із яким зіткнулися міста – підвищення тарифів на електроенергію для забезпечення зовнішнього освітлення та роботи міського електротранспорту. Протягом 2015-2016 років НКРЕКП своїми постановами значно підвищила тарифи на електроенергію для потреб зовнішнього освітлення та міського електротранспорту. Так, зростання вартості електроенергії на 2016 рік – у 2,5 рази, а на 2017 рік ще додатково на 40% є критичним, особливо для сільських населених пунктів, міст і селищ районного значення», – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва підкреслив, що також зросла вартість електроенергії для міського транспорту: на 2016 рік на 40%, а на 2017 – на 73%.

«Тільки у Києві метрополітен отримав додаткову субсидію з бюджету міста на 800 млн, а «Київпастранс» – 700 млн. При цьому приріст надходжень до загального фонду місцевих бюджетів склав у 2016 році порівняно з 2015 роком 49,3%, а у 2017 очікується приріст лише у 19%», – зазначив він.

Віталій Кличко наголосив, що таким чином місцеві бюджети поставлені в такі умови, що мусять суттєво збільшити витрати на зовнішнє освітлення та міський електротранспорт за рахунок скорочення інших витрат, або скоротити чи припинити надання відповідних послуг.

Він підкреслив, що у 2016-му році столиця витратила на освітлення 77 млн грн, а цього року витрати за розрахунками становитимуть 128 млн грн.

«Тож пропозиція Асоціації міст – встановити пільгові тарифи на електричну енергію для потреб зовнішнього освітлення та міського електротранспорту. А також ми пропонуємо розробити державну програму енергоефективних заходів у сферах зовнішнього освітлення населених пунктів та міського електричного транспорту», – зазначив Віталій Кличко.

Він додав, що в умовах підвищення цін на енергоносії, дуже важливо економити енергоресурси, а отже кошти.

«Наприклад в столиці ми, як міська влада, запроваджуємо та фінансуємо програми з енергоефективності, аби знизити фінансове навантаження на киян та створити умови для зменшення рівня споживання енергоресурсів, – розповів мер Києва. – Ми встановлюємо лічильники тепла, здійснюємо заходи з термосанації, фінансуємо програму «70/30», коли місто на 70% фінансує роботи зі встановлення систем енергозбереження в будинках, а власники сплачують 30%. Цього року в бюджеті столиці на програму «70/30» закладено 40 млн грн. Але через популярність такої програми серед киян ми бачимо потребу в збільшенні цієї суми», – підсумував Кличко.